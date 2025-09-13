Хинштейн и Тришкин осмотрели новый военный госпиталь в Курске

В Курске завершилось строительство нового военного госпиталя, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в медицинском учреждении 21 здание общей площадью более 26 тыс. кв. м. Новый госпиталь включает в себя административно-поликлинический корпус, лечебно-диагностический корпус, палатный корпус, инфекционный корпус, гаражно-складской корпус, а также вспомогательные подразделения.

Как отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, госпиталь оснащен современным оборудованием, среди которого УЗИ-аппараты, эндоскопические стойки и другие устройства.

Как отметил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, осмотревший новый госпиталь вместе с врио губернатор Курской области Александром Хинштейном, за госпиталем будет закреплен главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

«Это позволит со временем сделать Курский госпиталь опорным, с точки зрения того, чтобы здесь в максимально короткий срок оказывался объем необходимой помощи военнослужащим всего Курска», — сказал он.

Хинштейн добавил, что с вводом нового госпиталя проблема, когда для сложных операций пациентов направляют в другие регионы, будет решена.

«Сейчас здесь возможно оказывать весь спектр медицинских услуг», — сказал Хинштейн.