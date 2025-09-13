Трамп планирует отправить нацгвардию в новый штат

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила план отправки сил нацгвардии в города штата Луизиана, большая часть населения которых поддерживает Демократическую партию США. Об этом пишет The Washington Post.

Силы Нацгвардии в размере 1 тыс. человек могут перебросить в Новый Орлеан и Батон-Руж, если такой поддержки запросит губернатор штата, республиканец Джефф Лэндри. В попавших в распоряжение журналистов документах не называется дата возможного начала операции в Луизиане, но при этом указано, что она окончится 30 сентября 2026 года.

В Пентагоне подтвердили, что попавшие к журналистам документы являются подлинными, однако призвали не интерпретировать их как политический курс ведомства.

Отставной генерал-лейтенант армии США Рэнди Мэннер заявил, что утекшие документы свидетельствуют о том, что администрация Трампа «навязывает» военные миссии губернаторам. По его словам, в течение 35 лет службы он не сталкивался с такой практикой.

Журналисты отметили, что сейчас уровень преступности в Новом Орлеане находится на самом низком уровне за последние 45 лет. При этом в Батон-Руже стало расти число разбойных нападений и краж, однако насильственных преступлений другого рода стало меньше.

До этого Трамп заявил о намерении направить Национальную гвардию в штат Балтимор для борьбы с преступностью. По его словам, регион похож на «адскую дыру».

Ранее Трамп предлагал ввести войска в Мексику.