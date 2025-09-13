Аэропорт Краснодара может возобновить международные рейсы

Международные авиаперевозки из Краснодара могут возобновиться в ближайшее время. Как сообщил гендиректор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в беседе с РИА Новости, ведутся активные переговоры с авиакомпанией «Азимут» о восстановлении полетной программы.

Аэропорт Краснодара, закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, официально открылся для регулярных рейсов 11 сентября. Первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

«С базовым авиаперевозчиком, авиакомпанией «Азимут», мы ведем активные переговоры о скорейшем возобновлении широкой международной полетной программы из Краснодара», — рассказал Старостин.

11 сентября в Росавиации заявили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года из соображений безопасности.

Ранее три авиакомпании России назвали дату начала полетов в Краснодар.