На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три авиакомпании России назвали дату начала полетов в Краснодар

Первый рейс из Москвы в Краснодар запланирован на 17 сентября
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

Российские компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines назвали даты начала полетов в Краснодар, передает РИА Новости.

Как уточняется, «Аэрофлот» выполнит первый рейс из Москвы на Кубань 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Уфы, Красноярска и Екатеринбурга — 27 сентября, а на следующий день — из Новосибирска и Казани.

«Победа» запустит рейсы из столицы в Краснодар 19 сентября. Билеты уже можно купить. S7 Airlines тоже начала продавать билеты на самолеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Первый рейс перевозчик запланировал на 26 октября.

По данным агентства, Nordwind и «Уральские авиалинии» также намерены возобновить рейсы в Краснодар. Такую возможность рассматривают и авиакомпании Smartavia и Azur Air.

Два дня назад в Росавиации заявили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00, начиная с 11 сентября.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года из соображений безопасности.

Ранее эксперт раскрыл, где откроют следующий после Краснодара аэропорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами