Каждый пятый россиянин покупает жилье с помощью родителей

Каждый пятый (20%) покупатель квартиры в ипотеку признался, что собрать деньги на первоначальный взнос ему помогли родители. Еще 13% собирали деньги вместе с супругой или супругом. 24% ради первоначального взноса продали другую недвижимость, а 10% вложили средства от проданной машины и другого ценного имущества. Лишь 4% продали загородный дом для этой цели.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что только 24% респондентов копили на взнос целенаправленно. Наиболее популярный период накопления на первоначальный взнос — от года до трех лет (10%).

Опрос показал также, что при покупке квартиры без ипотеки большинство прибегало к накоплениям (30%). При этом чаще всего собрать нужные средства удается в срок до трех лет (17%) и до пяти лет (8%). Почти каждый пятый (18%) покупатель, приобретающий квартиру за наличные, сделал это на средства, вырученные от продажи другой квартиры. Наследство стало источником средств для 4% покупателей, а помощь родителей — для 18%, что практически равно доле тех, кто продал предыдущую квартиру.

«По нашим данным, средний возраст ипотечного заемщика в России составляет 36 лет. Около половины находятся в возрасте от 30 до 40 лет, а примерно 25% – это люди в возрасте 40–50 лет. На молодежь до 30 лет приходится 20% сделок, и лишь 5% — на тех, кому за 50. Результаты исследования показывают, что рынок недвижимости работает по принципу рефинансирования: большинство сделок совершается за счет перераспределения активов внутри семьи. Родительская помощь и продажа имеющегося имущества — это ключевые драйверы, позволяющие россиянам улучшить жилищные условия», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки компании.

