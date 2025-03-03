Россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку

Подавляющее число россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10%, говорится в исследовании ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 16% респондентов отметили, что их устраивает ставка 17%.

Россияне готовы оформить ипотечный кредит при ставке 10% — об этом сообщили 73% опрошенных. Еще 16% респондентов ожидают, когда ставка опустится до 17%. Напомним, что в настоящее время ипотечные ставки по базовым программам на первичное жилье стартуют от 25%. Тем не менее застройщики разрабатывают совместные с банками ипотечные программы, что позволяет снизить ставку и стимулировать спрос.

Почти 80% респондентов исследования отметили, что не планируют брать ипотеку в этом году. Уровень спроса на ипотечные программы упал на фоне роста ключевой ставки, а также завершения действия программ льготной ипотеки в июле прошлого года. Тем не менее ключевая ставка стабилизировалась и остается на уровне 21% с 28 октября прошлого года. Кроме того, эксперты ожидают, что Центробанк снизит ставку в этом году, что, безусловно, позитивно скажется на спросе, в том числе на ипотечные продукты.

Интересно, что россияне одинаково подходят к покупке квартиры и дома в ипотеку. Так, например, 70% участников исследования готовы оформить кредит для строительства или приобретения дома при ставке 10%, и еще 16% готовы сделать это под 17% годовых.

«Основной прирост нового предложения на рынке недвижимости последние несколько лет обеспечивается за счет сегмента ИЖС. В свою очередь он претерпел важные изменения — например, введение эскроу-счетов, что позволило покупателям чувствовать себя более защищенными и только усилило спрос на загородную недвижимость. Во многих регионах (таких как Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия, Алтай) доля ипотеки на создание объектов ИЖС существенно превышает 50%. В Московской области она составляет порядка трети от общего числа выданных ипотечных кредитов. В целом сейчас спрос на ИЖС отчасти сдерживается высокими ипотечными ставками, однако после снижения ключевой ставки мы однозначно увидим дополнительный прирост спроса на ИЖС», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

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