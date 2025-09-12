Прокурор запросит наказание писателю Быкову 23 сентября

Обвинение запросит наказание для писателя Дмитрия Быкова (признанного в России иноагентом и внесенного в список террористов и экстремистов) 23 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Ему инкриминируют распространение ложной информации о российской армии и нарушение норм, регулирующих деятельность иностранных агентов.

«В судебном заседании объявляется перерыв до 23 сентября, 10:00 мск. Стороны должны быть готовы к прениям», – заявила судья.

В ходе прений прокурор озвучит свою позицию относительно наказания для писателя. Защита также выразит свое мнение относительно предъявленных обвинений и предлагаемого наказания.

Быкову предъявлены обвинения по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо недостоверных сведений об использовании ВС РФ) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, установленных для иностранных агентов законодательством России).

В конце августа писатель был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова.