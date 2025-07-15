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Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова

Писатель Прилепин: пораженный Дмитрий Быков замолчал после слов Путина
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Публицист Захар Прилепин вспомнил на пресс-конференции, посвященной своему 50-летию, как президент России Владимир Путин заставил Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) «пораженно замолчать». Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Есть такой иноагент-писатель Дмитрий Быков, который на встрече литераторов с нашим президентом Владимиром Путиным, тактично сформулировал вопрос: «Владимир Владимирович, если бы у вас было свободное время, чтобы вы читали?» На что Путин гениально ответил: «А у меня есть свободное время?» И Быков, пораженный, замолчал», — рассказал Прилепин.

Таким образом писатель отреагировал на вопрос о том, что бы он делал в свободное время. Прилепин заявил, что успевает все, что хочет — несмотря на то, что в последнее время ему за многое «пришлось схватиться».

«У меня есть роман «Тума», а я хочу написать еще два тома, связанных с этим романом. Это будут две огромные книги, равные по объему «Тихому Дону» и «Войне и миру», — отметил он.

Также, поделился Прилепин, он планирует сделать «экосистему», связанную с романом «Тума». У него уже записан музыкальный альбом с казачьими песнями, планируется спектакль – рок-опера или мюзикл — и большое кино.

Новый роман Захара Прилепина «Тума» вышел 7 июня 2025 года. Книга посвящена «бунташному» XVII веку – времени яростных бунтов, смут и расколов. Главные герои романа — семья и вольное войско о Степана Разина, одного из самых загадочных героев русской истории.

Ранее писателя Дмитрия Быкова объявили в розыск.

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