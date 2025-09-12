На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марина Ким представила свежий выпуск «Нового мира»

Алексей Чекунков: экономический центр мира сейчас перешел на Восток
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Запад уже нельзя называть более технологически более развитым, чем Восток, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в новом выпуске программы «Новый Мир с Мариной Ким».

«Экономический центр мира и его главный двигатель перешел на Восток», — сказал Чекунков.

Он добавил, что ВЭФ является уникальной площадкой, на которой страны Востока участвуют в экономическом росте.

«Запад смотрит на это с огромным интересом, опасаясь, что экономический двигатель работает без них», — сказал Чекунков.

Также Чекунков назвал причины повышенного интереса стран к Арктике.

«Во-первых, в XX веке все интересовались Арктикой, потому что это самый короткий путь полета баллистических ракет. Во-вторых, в Арктике самые богатые неразрабатываемые запасы полезных ископаемых», — сказал он.

Кроме того, Чекунков обсудил с Ким вопросы климата, заселения Арктики и другие темы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами