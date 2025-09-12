Марина Ким представила свежий выпуск «Нового мира»

Алексей Чекунков: экономический центр мира сейчас перешел на Восток

Запад уже нельзя называть более технологически более развитым, чем Восток, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в новом выпуске программы «Новый Мир с Мариной Ким».

«Экономический центр мира и его главный двигатель перешел на Восток», — сказал Чекунков.

Он добавил, что ВЭФ является уникальной площадкой, на которой страны Востока участвуют в экономическом росте.

«Запад смотрит на это с огромным интересом, опасаясь, что экономический двигатель работает без них», — сказал Чекунков.

Также Чекунков назвал причины повышенного интереса стран к Арктике.

«Во-первых, в XX веке все интересовались Арктикой, потому что это самый короткий путь полета баллистических ракет. Во-вторых, в Арктике самые богатые неразрабатываемые запасы полезных ископаемых», — сказал он.

Кроме того, Чекунков обсудил с Ким вопросы климата, заселения Арктики и другие темы.