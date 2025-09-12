Гостиницам в России могут разрешить заселять туристов с помощью Max

Минэкономразвития России хочет разрешить гостиницам и другим средствам размещения заселять туристов с помощью платформы Max, соответствующий документ опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке министерствами проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, использование мессенджера Max при заселении в отели повысит удобство, сделает доступнее услуги для потребителей, а также станет необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг, поскольку отсутствие единых правил на данный момент затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей.

Заселять постояльцев с помощью Max смогут объекты, которые используют единую биометрическую систему. Кроме того, в новых правилах есть процедура заселения иностранных граждан и лиц без гражданства, включая несовершеннолетних.

Поясняется, что нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года.

4 сентября пресс-служба Max сообщила, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн человек. В заявлении подчеркивалось, что с момента запуска приложения пользователи отправили с его помощью более 1 млрд сообщений. Одним из таких пользователей стал президент России Владимир Путин. Его канал был создан 8 сентября.

Ранее в Max заявили о блокировке около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе.