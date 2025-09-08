У Кремля появился канал в мессенджере MAX

Пресс-служба Кремля завела официальный канал президента РФ в новом мессенджере MAX.

«У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX», — говорится в приветственном посте.

В публикации содержится призыв к пользователям мессенджера подписываться на канал. Пресс-служба Кремля выразила надежду, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет интересна подписчикам.

4 сентября пресс-служба MAX сообщила, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн человек. В заявлении подчеркивалось, что с момента запуска приложения пользователи отправили с его помощью более 1 млрд сообщений.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью для ТАСС, пообщавшись с журналистами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе разговора он заявил, что иностранные мессенджеры WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram должны продолжать работу в России для создания здоровой конкурентной среды. По словам представителя Кремля, без конкуренции MAX не сможет развиваться. При этом отечественному мессенджеру предстоит проделать большой путь, чтобы стать популярным среди россиян.

Ранее советник российского лидера ответил на вопрос, станет ли MAX основным мессенджером в РФ.