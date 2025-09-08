На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Max заявили о блокировке около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе

В мессенджере Max заблокировали около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Центр безопасности российского мессенджера Max за август 2025 года заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

Специалистами также было выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мошенники могут начать использовать отечественный мессенджер MAX, также как используют сейчас зарубежные сервисы.

5 сентября на Сахалине 49-летний мужчина лишился сбережений, поверив мошенникам, попросившим его скачать мессенджер MAX. По данным МВД, с мужчиной в мессенджере связался «сотрудник технической поддержки», который сообщил, что с его аккаунта на портале «Госуслуги» осуществляется подозрительная активность. Позвонив по указанному злоумышленником номеру, он услышал от неизвестной женщины, что в его личном кабинете оформлена доверенность на финансовые операции для постороннего лица.

Ранее в Сбере назвали мессенджер Мax безопасным каналом общения в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами