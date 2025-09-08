В Max заявили о блокировке около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе

В мессенджере Max заблокировали около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе

Центр безопасности российского мессенджера Max за август 2025 года заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

Специалистами также было выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мошенники могут начать использовать отечественный мессенджер MAX, также как используют сейчас зарубежные сервисы.

5 сентября на Сахалине 49-летний мужчина лишился сбережений, поверив мошенникам, попросившим его скачать мессенджер MAX. По данным МВД, с мужчиной в мессенджере связался «сотрудник технической поддержки», который сообщил, что с его аккаунта на портале «Госуслуги» осуществляется подозрительная активность. Позвонив по указанному злоумышленником номеру, он услышал от неизвестной женщины, что в его личном кабинете оформлена доверенность на финансовые операции для постороннего лица.

Ранее в Сбере назвали мессенджер Мax безопасным каналом общения в России.