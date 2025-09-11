В убийстве активиста Кирка подозревают молодого человека

Человека в «возрасте студента колледжа» подозревают в убийстве республиканского блогера Чарли Кирка в Юте. Об этом сообщил представитель ФБР Роберт Больс, передает NBC News.

«Это человек в возрасте студента колледжа,» — сказал Больс, добавив, что это подозреваемый мужского пола.

Он также сообщил, что нападавший, предположительно, использовал винтовку с продольно-скользящим затвором. Оружие было найдено в лесу, куда убежал подозреваемый.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Блогер умер в больнице после ранения, ему был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее появилось видео первых минут после выстрела в Кирка в кампусе колледжа.