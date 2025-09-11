На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям рассказали, что делать, если ребенок боится школы

Врач Степаненко: родители не должны игнорировать страх ребенка перед школой
Depositphotos

Согласно исследованиям, примерно 3,5% детей испытывают настоящую фобию перед школой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко. Она подчеркнула, что родителям не следует игнорировать страхи ребенка, а вместо этого правильно на них реагировать и искать выход.

«Прежде всего — найти доверенного взрослого. Им может стать не только родитель, но и учитель, школьный психолог, старший брат или сестра. Главное — дать понять ребенку, что его переживания нормальны и преодолимы. Театральные кружки, психологические группы, совместное чтение книг — все это может помочь мягко преодолеть страхи», — отметила специалист.

Она добавила, что задача взрослых — не устранить все тревоги (это невозможно), а научить ребенка с ними справляться.

Психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков до этого говорил, что психологическая готовность первоклассника к школе — важная составляющая его будущих успехов, отношения к учебе и настроения. Он посоветовал родителям помочь ребенку перейти на новую ступень взросления посредством игр.

Например, можно поиграть со своим ребенком в игру «Ты ученик, а я учитель». Это снизит его страх перед школой. Кроме того, подойдут те игры, которые будут тренировать усидчивость и самоконтроль, например, лото, мемо и «угадай кто», рассказал эксперт.

Ранее был назван способ легко наладить контакт с ребенком.

