На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заболевшая британка застряла в Турции из-за нехватки больничных коек в Англии

Британка заболела и застряла в Турции из-за нехватки мест в британской больнице
true
true
true
close
Sophie Taylor

Британка Гилл Тейлор-Скарт заболела во время отдыха в Турции и перенесла сложную операцию на мозге, однако вернуться в Великобританию она пока не может. В специализированной клинике Ливерпуля, где ей оказывали помощь ранее, нет свободных мест, пишет Daily Star.

Спустя несколько дней после приезда в Турцию туристка почувствовала себя плохо: у нее появились сильная усталость, потеря равновесия и головные боли. Вскоре ее состояние резко ухудшилось, и из отеля женщину срочно перевезли в частную клинику в Анталии. Там врачи сообщили, что пациентке необходима немедленная операция из-за опухоли, которая находилась в области ствола мозга.

Несмотря на желание семьи дождаться транспортировки в Великобританию, турецкие хирурги настояли на немедленном вмешательстве — женщине сделали восьмичасовую операцию. По словам родственников, врачи остались довольны результатом, но предупредили о высоких рисках.

После операции состояние британки стабилизировалось, однако возникли осложнения — в частности, пневмония. По словам дочери Софи, мать полностью осознает происходящее, но лишилась подвижности и не может говорить.

«Она плачет каждый день и очень хочет вернуться домой. Это тяжело отражается на ее психическом здоровье», — рассказала она.

Семья пыталась организовать транспортировку в Ливерпуль медицинским рейсом, однако, как утверждает Софи, им сообщили, что в Центре Уолтона, где женщина ранее проходила лечение, отсутствуют свободные койки.

Представитель клиники подтвердил, что ситуация осложнена, но заверил, что медики «тесно сотрудничают с семьей и страховой компанией, чтобы обеспечить репатриацию приемлемым с медицинской точки зрения способом».

Тем временем родственники Гилл несут дополнительные расходы, вынужденно оставаясь в Турции.

«Хуже всего то, что я должна быть дома с двухлетним ребенком, а вместо этого живу в больнице за границей, где с мамой не могут даже нормально поговорить из-за языкового барьера», — прокомментировала Софи.

Ранее женщина рассказала, что не может закрыть глаза после неудачной пластической операции в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами