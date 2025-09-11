Заболевшая британка застряла в Турции из-за нехватки больничных коек в Англии

Британка заболела и застряла в Турции из-за нехватки мест в британской больнице

Британка Гилл Тейлор-Скарт заболела во время отдыха в Турции и перенесла сложную операцию на мозге, однако вернуться в Великобританию она пока не может. В специализированной клинике Ливерпуля, где ей оказывали помощь ранее, нет свободных мест, пишет Daily Star.

Спустя несколько дней после приезда в Турцию туристка почувствовала себя плохо: у нее появились сильная усталость, потеря равновесия и головные боли. Вскоре ее состояние резко ухудшилось, и из отеля женщину срочно перевезли в частную клинику в Анталии. Там врачи сообщили, что пациентке необходима немедленная операция из-за опухоли, которая находилась в области ствола мозга.

Несмотря на желание семьи дождаться транспортировки в Великобританию, турецкие хирурги настояли на немедленном вмешательстве — женщине сделали восьмичасовую операцию. По словам родственников, врачи остались довольны результатом, но предупредили о высоких рисках.

После операции состояние британки стабилизировалось, однако возникли осложнения — в частности, пневмония. По словам дочери Софи, мать полностью осознает происходящее, но лишилась подвижности и не может говорить.

«Она плачет каждый день и очень хочет вернуться домой. Это тяжело отражается на ее психическом здоровье», — рассказала она.

Семья пыталась организовать транспортировку в Ливерпуль медицинским рейсом, однако, как утверждает Софи, им сообщили, что в Центре Уолтона, где женщина ранее проходила лечение, отсутствуют свободные койки.

Представитель клиники подтвердил, что ситуация осложнена, но заверил, что медики «тесно сотрудничают с семьей и страховой компанией, чтобы обеспечить репатриацию приемлемым с медицинской точки зрения способом».

Тем временем родственники Гилл несут дополнительные расходы, вынужденно оставаясь в Турции.

«Хуже всего то, что я должна быть дома с двухлетним ребенком, а вместо этого живу в больнице за границей, где с мамой не могут даже нормально поговорить из-за языкового барьера», — прокомментировала Софи.

