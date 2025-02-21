Женщина не может закрыть глаза после неудачной пластической операции

LADBible: британка не может закрыть глаза после неудачной пластики в Турции

Британка не может закрыть глаза после неудачной пластической операции, сделанной в Турции, пишет LADBible.

Джоан Лоу из Манчестера, которая ранее перенесла операцию по рукавной резекции желудка и похудела, решила сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от морщин. Однако, по ее словам, процедура обернулась настоящим кошмаром. После операции она не может полностью закрыть веки, из-за чего ее глаза остаются открытыми даже во сне. Это привело к развитию блефарита — бактериальной инфекции, которая вызвала опухание, волдыри и сухость глаз.

Помимо проблем с глазами, женщина жалуется на шрамы за ушами, которые мешают ей использовать наушники, и на «шатающуюся индюшачью шею», которая появилась после операции. Джоан утверждает, что шрамы выглядят так, будто их накладывали два разных человека.

Процедура, которую Джоан сравнила с «фильмом ужасов», проводилась в подвале больницы, где, по ее словам, условия были далеки от идеальных.

«Там была старомодная ширма, разделяющая кровать, а на другой стороне в той же операционной кого-то оперировали», — вспоминает она.

После операции Джоан столкнулась с отсутствием поддержки со стороны клиники. Координатор больницы, по ее словам, перестал отвечать на письма после того, как она сообщила о проблемах.

«Я отправляла им фотографии каждый месяц, а они все время говорили подождать 12 месяцев. Теперь они просто игнорируют меня», — заявила Лоу.

Теперь женщина вынуждена проводить больше времени дома, используя макияж для маскировки шрамов.

Ранее британка увеличила грудь и пожаловалась, что имплантаты отравляют ее изнутри.