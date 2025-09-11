На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гренландии раскрыли факты принудительной контрацепции женщин и девочек

AP: в Гренландии подтвердили принудительную контрацепцию 354 женщин и девочек
true
true
true
close
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Датские власти принуждали женщин и девочек в Гренландии к использованию контрацептивов в 1960–1970-х годах, показало независимое следствие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на независимое исследование.

В отчете отмечается, что более 350 представительниц коренного населения рассказали о случаях установки внутриматочных спиралей или введения гормональных препаратов без их согласия.

AP отмечает, что жертвы испытывали тяжелые эмоциональные переживания в связи с пережитым опытом.

По данным следователей, таких операций было гораздо больше: спирали получили более 4000 женщин и девочек, то есть почти половина женщин детородного возраста в Гренландии того времени.

В публикации утверждается, что официальной целью программы являлось ограничение роста населения острова, который быстро увеличивался из-за улучшения условий жизни.

В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения жительницам Гренландии за принудительную контрацепцию в 1960-е годы.

Ранее стало известно, что в России появятся кризисные квартиры и помощь беременным в ситуации репродуктивного выбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами