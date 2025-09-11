В Гренландии раскрыли факты принудительной контрацепции женщин и девочек

AP: в Гренландии подтвердили принудительную контрацепцию 354 женщин и девочек

Датские власти принуждали женщин и девочек в Гренландии к использованию контрацептивов в 1960–1970-х годах, показало независимое следствие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на независимое исследование.

В отчете отмечается, что более 350 представительниц коренного населения рассказали о случаях установки внутриматочных спиралей или введения гормональных препаратов без их согласия.

AP отмечает, что жертвы испытывали тяжелые эмоциональные переживания в связи с пережитым опытом.

По данным следователей, таких операций было гораздо больше: спирали получили более 4000 женщин и девочек, то есть почти половина женщин детородного возраста в Гренландии того времени.

В публикации утверждается, что официальной целью программы являлось ограничение роста населения острова, который быстро увеличивался из-за улучшения условий жизни.

В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения жительницам Гренландии за принудительную контрацепцию в 1960-е годы.

Ранее стало известно, что в России появятся кризисные квартиры и помощь беременным в ситуации репродуктивного выбора.