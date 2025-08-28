В России появятся кризисные квартиры и помощь беременным в ситуации репродуктивного выбора

Министерство здравоохранения России разработало рекомендации по взаимодействию медицинских организаций, соцслужб и органов службы занятости, чтобы поддержать беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что ведомство также предложило размещать беременных в специальных «кризисных квартирах». Помещения будут предоставляться в случае, если у женщины отсутствует квартира или произошел конфликт с родственниками.

Для общения с женщинами в ситуации репродуктивного выбора будет производиться в спецкабинетах. Для этих целей в медицинских организациях должен появиться специалист по социальной работе, утверждает издание.

Также предлагается, в случае необходимости, закреплять за женщиной «куратора семьи», который познакомит беременную с исполнителями и поможет получить доступ к услугам. При необходимости правовой консультации будут назначены юристы, утверждает издание.

По мнению психолога Ии Ким, предложенные министерством меры могут стать дополнительным фильтром на пути к абортам.

Накануне сообщалось, что депутаты Московской областной думы в рамках осенней сессии планируют рассмотреть законопроект, который объединяет действующие меры по поддержке рождаемости в регионе.

Ранее в российских клиниках собрались ввести должность советника по абортам.