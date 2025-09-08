На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США медсестра спасла пьяного енота

UPI: в США медсестра спасла енота, опьяневшего от забродивших фруктов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Кентукки медсестра спасла пьяного детеныша енота с помощью сердечно-легочной реанимации, пишет UPI.

Мисти Комбс рассказала, что заметила на парковке паникующую самку енота. Вместе с коллегами она проследила за животным и обнаружила двух ее детенышей, попавших в ловушку в мусорном баке возле винокурни. Одного малыша удалось поднять на поверхность с помощью лопаты, но второй лежал без движения, лицом вниз в воде.

«Я начала делать ему сердечно-легочную реанимацию», — рассказала Комбс.

Сотрудники службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы доставили енота в ветеринарную клинику доктора. Врач подтвердил, что малыш действительно был пьян: он наелся ферментированных фруктов. Животному ввели жидкости и оставили в клинике на ночь, чтобы оно полностью пришло в себя.

На следующий день енот, получивший кличку Отис Кэмпбелл — в честь персонажа, городского пьяницы из культового американского шоу The Andy Griffith Show — был возвращен на парковку. Именно Комбс доверили выпустить его обратно в дикую природу, где он воссоединился с матерью и братьями.

«Я была поражена, что он выжил. Это удивительное чувство — видеть живым существо, которому ты помог вернуться к жизни», — поделилась медсестра.

Ранее сообщалось, что еноты сорвали работу завода авиаконцерна Airbus в Канаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами