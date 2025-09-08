В США медсестра спасла пьяного енота

В Кентукки медсестра спасла пьяного детеныша енота с помощью сердечно-легочной реанимации, пишет UPI.

Мисти Комбс рассказала, что заметила на парковке паникующую самку енота. Вместе с коллегами она проследила за животным и обнаружила двух ее детенышей, попавших в ловушку в мусорном баке возле винокурни. Одного малыша удалось поднять на поверхность с помощью лопаты, но второй лежал без движения, лицом вниз в воде.

«Я начала делать ему сердечно-легочную реанимацию», — рассказала Комбс.

Сотрудники службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы доставили енота в ветеринарную клинику доктора. Врач подтвердил, что малыш действительно был пьян: он наелся ферментированных фруктов. Животному ввели жидкости и оставили в клинике на ночь, чтобы оно полностью пришло в себя.

На следующий день енот, получивший кличку Отис Кэмпбелл — в честь персонажа, городского пьяницы из культового американского шоу The Andy Griffith Show — был возвращен на парковку. Именно Комбс доверили выпустить его обратно в дикую природу, где он воссоединился с матерью и братьями.

«Я была поражена, что он выжил. Это удивительное чувство — видеть живым существо, которому ты помог вернуться к жизни», — поделилась медсестра.

Ранее сообщалось, что еноты сорвали работу завода авиаконцерна Airbus в Канаде.