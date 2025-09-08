На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области местный житель создал вдоль шоссе «аллею медведей»

Житель Свердловской области создал «аллею медведей» на трассе М12 «Восток»
true
true
true
close
«Подъём»/Telegram

В селе Мезенском Свердловской области водитель мусоровоза по имени Алексей превратил улицу в необычную «аллею медведей». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Алексей развесил на деревьях плюшевые игрушки, которые нашел на помойке. Этот необычный проект вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей: одни называли это «дичью» и «сектантством», другие — поддержали инициативу.

Алексей пожалел выброшенные игрушки и решил украсить ими окрестность. В результате на деревьях появились десятки плюшевых медведей, создав своеобразную «аллею медведей». Павел, сосед Алексея, рассказал изданию «Подъем», что теперь на федеральной трассе ЕкатеринбургТюмень часто останавливаются автомобилисты, чтобы сфотографироваться с инсталляцией.

Павел также отметил, что идея украсить дорогу возникла из-за желания разбавить монотонность пейзажа. Он добавил, что Алексей старается поддерживать своих медведей в нормальном состоянии. Периодически чистит их и пересаживает на новые места.

Несмотря на положительные отзывы, реакция на «аллею медведей» у людей разная. Кто-то видит в этом искусство, кто-то — мистику, а кто-то — просто забаву. Павел также признался, что лично он не в восторге от этой идеи. Однако большинство проезжающих водителей восхищаются таким необычным украшением пути.

Ранее на аукцион выставили картину лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами