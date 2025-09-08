В Свердловской области местный житель создал вдоль шоссе «аллею медведей»

В селе Мезенском Свердловской области водитель мусоровоза по имени Алексей превратил улицу в необычную «аллею медведей». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Алексей развесил на деревьях плюшевые игрушки, которые нашел на помойке. Этот необычный проект вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей: одни называли это «дичью» и «сектантством», другие — поддержали инициативу.

Алексей пожалел выброшенные игрушки и решил украсить ими окрестность. В результате на деревьях появились десятки плюшевых медведей, создав своеобразную «аллею медведей». Павел, сосед Алексея, рассказал изданию «Подъем», что теперь на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень часто останавливаются автомобилисты, чтобы сфотографироваться с инсталляцией.

Павел также отметил, что идея украсить дорогу возникла из-за желания разбавить монотонность пейзажа. Он добавил, что Алексей старается поддерживать своих медведей в нормальном состоянии. Периодически чистит их и пересаживает на новые места.

Несмотря на положительные отзывы, реакция на «аллею медведей» у людей разная. Кто-то видит в этом искусство, кто-то — мистику, а кто-то — просто забаву. Павел также признался, что лично он не в восторге от этой идеи. Однако большинство проезжающих водителей восхищаются таким необычным украшением пути.

