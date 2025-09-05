Аферисты попросили россиянина скачать MAX и обокрали его на 53 тысячи рублей

На Сахалине 49-летний мужчина лишился сбережений, поверив мошенникам, попросившим его скачать мессенджер MAX. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что с мужчиной в мессенджере связался «сотрудник технической поддержки», который сообщил, что с его аккаунта на портале «Госуслуги» осуществляется подозрительная активность. Позвонив по указанному злоумышленником номеру, он услышал от неизвестной женщины, что в его личном кабинете оформлена доверенность на финансовые операции для постороннего лица.

Мошенница убедила мужчину установить приложение MAX для создания закрытого чата, где ему предоставили реквизиты «безопасных счетов». Так обманутый россиянин отправил злоумышленникам 53 тысячи рублей. Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее российская пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей.