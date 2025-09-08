На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет канадской WestJet совершил жесткую посадку на острове в Карибском море

CBC: самолет с 164 пассажирами совершил жесткую посадку на острове Сен-Мартен
Shutterstock

Пассажирский самолет, принадлежащий канадской компании WestJet, совершил жесткую посадку на острове Сен-Мартен в Карибском море. Об этом сообщил телеканал CBC.

Из материала следует, что лайнер летел из Торонто. На борту воздушного судна находились 164 пассажира.

Как рассказали в пресс-службе расположенного на острове Международного аэропорта имени Принцессы Юлианы, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее троих человек «направили на медицинское обследование» в качестве меры предосторожности.

По словам представителей WestJet, в настоящее время они ждут поступления точной информации о происшествии. Компания сотрудничает с местными властями, подчеркивается в заявлении.

7 сентября в районе аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота потерпел крушение вертолет Robinson R66. Телеканал Fox News сообщил, что после падения воздушное судно загорелось. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Журналисты отметили, что расследованием инцидента занялись сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области.

