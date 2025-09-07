Более 10 тыс. человек пришли на прощание с Армани

На прощание с модельером Джорджо Армани пришли более 10 тыс. человек

Более десяти тыс. человек отдали дань памяти итальянскому кутюрье Джорджо Армани в воскресенье, 7 сентября. За два дня с модельером попрощались более шестнадцати тыс. человек, сообщает новостной телеканал Rainews24 со ссылкой на организаторов мероприятия.

Церемония прощания проходила в миланском выставочном комплексе Armani/Teatro.

По словам организаторов, еще до открытия зала 6 сентября перед зданием выстроилась очередь в несколько сотен человек. Время ожидания для желающих проститься составляло от полутора до двух часов.

Джорджо Армани не стало 4 сентября в возрасте 91 года.

Издание Libertà сообщает, что Армани будет погребен в фамильном склепе в Ривальте, недалеко от Пьяченцы, города, где он родился. Несколько лет назад модельер отреставрировал родовой склеп, где покоятся его родители и брат. Местом последнего упокоения для Армани станет небольшое местное кладбище.

