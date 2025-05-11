На Кубани мемориал отремонтировали скотчем

В станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края мемориал отремонтировали с помощью скотча. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края»‎.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет — сотрудники инициировали процессуальную проверку, говорится в Telegram-канале информационного центра Следкома.

«Лакокрасочное покрытие мемориала повреждено, на облицовочной плитке образовались трещины, частично обрушившиеся элементы прикреплены к фасаду строительной клейкой лентой. При этом меры к организации ремонтных работ не принимаются»‎, — говорится в сообщении ведомства.

В администрации Кирпильского поселения рассказали, что последний раз ремонт мемориала проводили в 2020 году, однако уже год спустя появились дефекты. Подрядчик отказался выполнить ремонт по гарантии, тогда жители подали в суд и выиграли его. Однако за это время подрядчик уехал на СВО.

Власти поселения утверждают, что несколько раз выполняли косметический ремонт, а армирующий скотч наклеили временно, для защиты швов от размывания дождями. В администрации заверили, что починят мемориал за свой счет.

Ранее в Ленобласти неизвестные осквернили мемориал.