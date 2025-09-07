На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставропольском крае мужчина избил и пытался утопить сожительницу в ванной

На Ставрополье мужчина едва не утопил подругу в ванной и отправился спать
true
true
true
close
Shutterstock

Мужчина избил партнершу после застолья под Новоалександровском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Недавно 47-летняя женщина обратилась в дежурную часть, сообщив, что 55-летний сожитель угрожает ей расправой. На месте выяснилось, что пара распивала дома спиртное, но в какой-то момент между партнерами возник словесный конфликт.

Мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, а затем попытался утопить в ванной, держа за волосы. Жертве удалось вырваться, но агрессор не успокоился. Пострадавшая смогла обратиться за помощью, только когда он уснул.

Домашнего тирана задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее россиянин пытался вернуть возлюбленную и избил ее разделочной доской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами