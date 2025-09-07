В Ставропольском крае мужчина избил и пытался утопить сожительницу в ванной

На Ставрополье мужчина едва не утопил подругу в ванной и отправился спать

Мужчина избил партнершу после застолья под Новоалександровском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Недавно 47-летняя женщина обратилась в дежурную часть, сообщив, что 55-летний сожитель угрожает ей расправой. На месте выяснилось, что пара распивала дома спиртное, но в какой-то момент между партнерами возник словесный конфликт.

Мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, а затем попытался утопить в ванной, держа за волосы. Жертве удалось вырваться, но агрессор не успокоился. Пострадавшая смогла обратиться за помощью, только когда он уснул.

Домашнего тирана задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

