Под Севастополем вспыхнуло общежитие, жильцов эвакуировали

В селе Терновка под Севастополем загорелась крыша здания на улице Ленина. Об этом сообщает в Telegram-канале городская прокуратура.

В ведомстве заявили, что жителей из здания эвакуировали. Обстоятельства возгорания выясняют.

Telegram-канал «Чп / Севастополь» уточняет, что пожар произошел в общежитии.

На этой неделе в поселке городского типа Бачатский Кемеровской области загорелся учебный центр. Огонь распространился на площади в 500 кв. м. На кадрах с места происшествия было видно, что от кровли кирпичного здания поднимается густой белый дым. Сквозь него пробивались языки пламени.

В конце августа в Челябинской области вспыхнула крыша птицефабрики на площади в 7 тыс. кв. м в поселке Рощино. Пять человек эвакуировались из здания сами. Тушили пламя 46 пожарных и 12 единиц техники.

Ранее в Киеве загорелось здание правительства.