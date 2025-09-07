На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Севастополем вспыхнуло общежитие, жильцов эвакуировали

В селе Терновка под Севастополем загорелась крыша общежития
true
true
true

В селе Терновка под Севастополем загорелась крыша здания на улице Ленина. Об этом сообщает в Telegram-канале городская прокуратура.

В ведомстве заявили, что жителей из здания эвакуировали. Обстоятельства возгорания выясняют.

Telegram-канал «Чп / Севастополь» уточняет, что пожар произошел в общежитии.

На этой неделе в поселке городского типа Бачатский Кемеровской области загорелся учебный центр. Огонь распространился на площади в 500 кв. м. На кадрах с места происшествия было видно, что от кровли кирпичного здания поднимается густой белый дым. Сквозь него пробивались языки пламени.

В конце августа в Челябинской области вспыхнула крыша птицефабрики на площади в 7 тыс. кв. м в поселке Рощино. Пять человек эвакуировались из здания сами. Тушили пламя 46 пожарных и 12 единиц техники.

Ранее в Киеве загорелось здание правительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами