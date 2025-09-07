В Госдуме предложили дать учителям право на пенсию за выслугу лет

Миронов предложил дать учителям и врачам право на пенсию за выслугу лет

Учителя и врачи в России должны получить статус и льготы, как у госслужащих, включая право на пенсию за выслугу лет. Об этом ТАСС сообщил депутат, лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия - это статус госслужащих для учителей и врачей», — сказал он.

Таким образом они смогут получить о пенсии по выслуги лет, которая полагается в качестве дополнения к страховой пенсии по старости. Ее можно получить при наличии определенного стажа. Для чиновника он составляет 19,6 года работы.

До этого сообщалось, что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

В Госдуме также сообщили, что в октябре военные пенсионеры получат проиндексированную пенсию.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.