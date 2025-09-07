На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили дать учителям право на пенсию за выслугу лет

Миронов предложил дать учителям и врачам право на пенсию за выслугу лет
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Учителя и врачи в России должны получить статус и льготы, как у госслужащих, включая право на пенсию за выслугу лет. Об этом ТАСС сообщил депутат, лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия - это статус госслужащих для учителей и врачей», — сказал он.

Таким образом они смогут получить о пенсии по выслуги лет, которая полагается в качестве дополнения к страховой пенсии по старости. Ее можно получить при наличии определенного стажа. Для чиновника он составляет 19,6 года работы.

До этого сообщалось, что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

В Госдуме также сообщили, что в октябре военные пенсионеры получат проиндексированную пенсию.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами