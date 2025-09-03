В Госдуме раскрыли, когда россиян ждет увеличение пенсий

Депутат Говырин: социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года

Увеличение социальных пенсий в России произойдет 1 апреля 2026 года. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что данное изменение заложено в федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении, устанавливающем ежегодную индексацию на эту дату.

Парламентарий рассказал, что перерасчет коснется получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца.

«Точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации», — добавил Говырин.

По словам депутата, с 1 февраля запланировано повышение страховых пенсий, которое коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Также в августе следует ожидать перерасчет выплат для работающих пенсионеров.

Накануне декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что в сентябре некоторые россияне получат повышенные пенсионные выплаты после индексации. Самые значимые начисления ожидают тех, кому в августе исполнилось 80 лет – им удвоят фиксированную часть страховой пенсии с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля.

Ранее в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.