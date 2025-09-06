На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин избил ногами полицейского, пытавшегося отвести его в отдел

В Ставрополье полицейского избил пьяный мужчина, которого правоохранитель пытался отвести в отдел. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 июля в селе Донском, где участковый уполномоченный и инспектор ПДН обнаружили 24-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. При попытке проверить документы и доставить нарушителя в отдел мужчина отказался подчиниться законным требованиям и нанес сотруднику полиции не менее двух ударов ногой.

В результате нападения здоровью полицейского причинен вред, который оценили как средне тяжкий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее россиянин устроил дебош в селе и воткнул вилы в полицейского.

