Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком

В США мужчина заплатил $4000 за гитару с автографом Тейлор Свифт и разбил ее

close
jdcobb58/TikTok

В США мужчина заплатил $4000 за гитару Тейлор Свифт и немедленно разбил ее молотком. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на благотворительном аукционе в городе Ваксахачи, штат Техас. Как заявил один из организаторов мероприятия, гитара действительно была подписана Свифт, а затем продана за $4000. Она была одним из многих лотов, представленных на аукционе, наряду с билетами на концерты Джорджа Стрейта и Криса Стэплтона, африканским сафари, охотой на голубей и поездкой на Бурбон Трейл в Кентукки.

Как сообщается, техасец, недовольный тем, что кантри-певица поддержала кандидата в президенты США от демократической партии, купил инструмент только для того, чтобы уничтожить его на глазах у зрителей в знак протеста. Молоток для перформанса ему вручил сам аукционист, после чего покупатель разбил молотком лицевую сторону гитары под громкие аплодисменты очевидцев.

«Это было неожиданно, но не удивительно. Эта часть Техаса придерживается консервативных взглядов, и администрация Байдена и Харрис не пользуется большим уважением. Многие люди из рабочего класса, которые живут вокруг меня, считают, что администрация работает не на нас, а против нас», — прокомментировал случившееся житель Техаса Роб Бартли.

15 сентября Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт. Это произошло после того, как певица не только публично поддержала противницу Трампа от демократов Камалу Харрис, но и призвала всех американцев, достигших 18-летнего возраста, проголосовать на президентских выборах в ноябре. Штаб Харрис высмеял политика за критику Свифт и назвал его никудышным.

Ранее концерты Тейлор Свифт в Австрии были отменены из-за сведений о возможном теракте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами