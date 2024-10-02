Мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком

В США мужчина заплатил $4000 за гитару Тейлор Свифт и немедленно разбил ее молотком. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на благотворительном аукционе в городе Ваксахачи, штат Техас. Как заявил один из организаторов мероприятия, гитара действительно была подписана Свифт, а затем продана за $4000. Она была одним из многих лотов, представленных на аукционе, наряду с билетами на концерты Джорджа Стрейта и Криса Стэплтона, африканским сафари, охотой на голубей и поездкой на Бурбон Трейл в Кентукки.

Как сообщается, техасец, недовольный тем, что кантри-певица поддержала кандидата в президенты США от демократической партии, купил инструмент только для того, чтобы уничтожить его на глазах у зрителей в знак протеста. Молоток для перформанса ему вручил сам аукционист, после чего покупатель разбил молотком лицевую сторону гитары под громкие аплодисменты очевидцев.

«Это было неожиданно, но не удивительно. Эта часть Техаса придерживается консервативных взглядов, и администрация Байдена и Харрис не пользуется большим уважением. Многие люди из рабочего класса, которые живут вокруг меня, считают, что администрация работает не на нас, а против нас», — прокомментировал случившееся житель Техаса Роб Бартли.

15 сентября Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social, что ненавидит Тейлор Свифт. Это произошло после того, как певица не только публично поддержала противницу Трампа от демократов Камалу Харрис, но и призвала всех американцев, достигших 18-летнего возраста, проголосовать на президентских выборах в ноябре. Штаб Харрис высмеял политика за критику Свифт и назвал его никудышным.

Ранее концерты Тейлор Свифт в Австрии были отменены из-за сведений о возможном теракте.