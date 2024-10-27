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Рисунок Виктора Цоя продали за рекордную сумму

Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе более чем за 8 млн рублей

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Мосфильм

Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY более чем за 8 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале аукциона.

«Квадратноголового человечка», которого оценили в €60 000, Цой нарисовал в 1980-е годы. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972 (8 059 843 рубля).

«Абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз», — отметили организаторы аукциона.

В 2021 году один из безымянных рисунков Цоя ушел на аукционе за €31,2 тыс.

В начале октября сообщалось, что купленная за $50 картина будет продана за $200 тысяч. Как оказалось, произведение принадлежит канадской художнице Эмили Карр и было написано в 1912 году. Сейчас картина готовится к аукциону, который пройдет в следующем месяце в Торонто в Heffel Gallery.

А сувенирную кружку, посвященную коронации короля Георга VI и пролежавшую на чердаке 25 лет, продали на британском аукционе за £13,5 тысячи (1,6 млн рублей). Ее выставили на аукцион Gildings в городе Маркет-Харборо с предпродажной оценкой в ​£​800. В итоге она была продана более чем в 16 раз дороже ожидаемой цены.

Ранее мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком.

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