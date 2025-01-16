Аукционный дом оценил стоимость автографа лидера группы «Кино»

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги автограф лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Лот опубликован на сайте аукциона.

Стартовая цена рукописи песни «Прохожий» с автографом исполнителя составляет 1,5 млн рублей. Также на листке имеется виза журналистки Нины Барановской, которая работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, о допуске композиции к исполнению в клубах.

В описании к лоту подчеркивается, что рукопись обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Аукцион состоится 23 января.

В октябре 2024 года рисунок Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY более чем за 8 млн рублей.

«Квадратноголового человечка», которого оценили в €60 000, Цой нарисовал в 1980-е годы. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972 (8 059 843 рубля).

Также сообщалось, что купленная за $50 картина будет продана за $200 тысяч. Как оказалось, произведение принадлежит канадской художнице Эмили Карр и было написано в 1912 году. Сейчас картина готовится к аукциону, который пройдет в следующем месяце в Торонто в Heffel Gallery.

Ранее мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком.