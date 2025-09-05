Ключевые интернет-сервисы сохранят доступ при ограничениях

При ограничениях мобильного интернета будут доступны Госуслуги и маркетплейсы

В период ограничений работы мобильного интернета операторы связи обеспечивают доступность ключевых российских интернет-сервисов. Об этом сообщает Минцифры.

В пилотном режиме продолжают работать социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, мессенджер Max, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также платформа Avito.

Сохраняется доступ к государственным ресурсам, включая портал Госуслуг, официальные сайты Правительства и Администрации Президента России, федеральную платформу ДЭГ и сайт платёжной системы «Мир». Также доступны видеоплатформа Rutube, сервис Дзен, операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

Перечень будет дополняться по мере развития системы обеспечения доступности критически важных сервисов.

В пятницу в Минцифры заявили, что ведомство совместно с операторами связи разработали специальное техническое решение для предотвращения блокировки важных ресурсов. Там добавили, что данная мера позволит уменьшить для россиян неудобства, с которыми они сталкиваются из-за необходимых для обеспечения безопасности ограничений работы мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что операторы связи в России запускают безлимитный доступ к Мах.