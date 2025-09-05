Россияне смогут пользоваться востребованными интернет-сервисами при ограничениях

Россиянам предоставят возможность пользоваться востребованными интернет-сервисами в периоды действия ограничений. Об этом сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в Telegram-канале.

«Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ведомство совместно с операторами связи разработали специальное техническое решение для предотвращения блокировки важных ресурсов. Речь идет о портале «Госуслуги», платформе для дистанционного голосования, сайтах президента и кабинета министров, а также социальных сетях, маркетплейсах, сервисах такси, служб доставки и ряде других платформ.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме», — подчеркнули в Минцифры.

Там добавили, что данная мера позволит уменьшить для россиян неудобства, с которыми они сталкиваются из-за необходимых для обеспечения безопасности ограничений работы мобильного интернета.

Ранее операторы связи в РФ решили запустить безлимитный доступ к мессенджеру MAX.