Упавший в Подмосковье «Суперджет» пробыл в воздухе более часа

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 находился в воздухе более часа перед падением. Об этом пишет ТАСС.

Sukhoi Superjet 100 упал днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа. По предварительной информации, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

Выяснилось, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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