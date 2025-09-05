На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники смогут пройти стажировку в крупнейших отечественных компаниях

На ВЭФ запустили первую в России витрину работодателей для школьников
true
true
true
close
Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

В России запущена первая в стране витрина, объединившая работодателей, школьников, родителей и педагогов в едином безопасном цифровом пространстве. Старт проекту дали на полях Восточного экономического форума.

Уточняется, что инициатива реализована на крупнейшем в России профориентационном портале «Билет в будущее» и поможет российским школьникам не только познакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и пройти первую стажировку.

«Мы получили множество запросов от работодателей на необходимость реализации платформы, на который участники «Билета в будущее», а это более 4,5 млн школьников по всей стране, смогут найти для себя как актуальные запросы рынка труда, так и прямые предложения от работодателей», — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Сообщается, что на старте витрина будет работать в закрытом тестовом режиме: по заявкам работодателей на площадке создадут их цифровые профили с полной информацией о карьерных возможностях, доступными профориентационными мероприятиями, и стажировками. Далее компании смогут получать прямые отклики от школьников, аналитику по вовлеченности аудитории и корректировать свою HR-стратегию.

В перспективе платформа предложит школьникам интерактивную карту работодателей в каждом регионе, а далее — возможность записываться на мероприятия и получать приглашения на стажировки.

Разработчики подчеркнули, что на витрину будут добавлены исключительно проверенные работодатели, что позволит школьникам и их родителям безопасно использовать платформу.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами