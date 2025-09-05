Российские школьники смогут пройти стажировку в крупнейших отечественных компаниях

На ВЭФ запустили первую в России витрину работодателей для школьников

В России запущена первая в стране витрина, объединившая работодателей, школьников, родителей и педагогов в едином безопасном цифровом пространстве. Старт проекту дали на полях Восточного экономического форума.

Уточняется, что инициатива реализована на крупнейшем в России профориентационном портале «Билет в будущее» и поможет российским школьникам не только познакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и пройти первую стажировку.

«Мы получили множество запросов от работодателей на необходимость реализации платформы, на который участники «Билета в будущее», а это более 4,5 млн школьников по всей стране, смогут найти для себя как актуальные запросы рынка труда, так и прямые предложения от работодателей», — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Сообщается, что на старте витрина будет работать в закрытом тестовом режиме: по заявкам работодателей на площадке создадут их цифровые профили с полной информацией о карьерных возможностях, доступными профориентационными мероприятиями, и стажировками. Далее компании смогут получать прямые отклики от школьников, аналитику по вовлеченности аудитории и корректировать свою HR-стратегию.

В перспективе платформа предложит школьникам интерактивную карту работодателей в каждом регионе, а далее — возможность записываться на мероприятия и получать приглашения на стажировки.

Разработчики подчеркнули, что на витрину будут добавлены исключительно проверенные работодатели, что позволит школьникам и их родителям безопасно использовать платформу.