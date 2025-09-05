Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

МЧС: в Свердловской области трое детей погибли при пожаре в доме

Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что дом загорелся в деревне Златогорова. Пожарным удалось потушить пожар, не допустив распространения огня на соседние строения.

В МЧС добавили, что во время пожара в доме находилась семья из 9 человек: два взрослых и семь детей. Родители и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия спасателей, трое детей сейчас находятся в больнице.

«К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС России», — добавили в ведомстве.

В публикации отмечается, что предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

