Бизнесмена на глазах у сына разрубило винтом собственной роскошной яхты

В Италии бизнесмена разрубило винтом принадлежащей ему роскошной яхты
Depositphotos

В Италии 62-летнего бизнесмена Андреа Брулью разрубило винтом его собственной роскошной яхты на глазах у его друзей и сына. Об этом сообщает Need To Know.

Все случилось неподалеку от побережья города Анконы 28 августа. Бизнесмен находился на борту яхты вместе со своим сыном и тремя друзьями. Однако в какой-то момент внезапный порыв ветра резко развернул парус, и горизонтальная балка крепления ударила предпринимателя по голове — из-за этого он рухнул за борт.

В результате мужчина попал под вращающийся винт яхты, получив тяжелые травмы головы и рук. Сын вытащил отца на палубу и пытался реанимировать, но спасти его не удалось.

Сын бизнесмена был госпитализирован в состоянии шока. Отмечается, что Андреа Брулья многие годы увлекался парусным спортом и развивал туристическую компанию по организации круизов.

Ранее в Турции затонула роскошная яхта.

