В Турции затонула роскошная яхта

В Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия. Кадры инцидента опубликовало британское издание The Sun.

Происшествие случилось у берегов Зонгулдака на юге Турции. Путешествие стало первым, и вероятно, последним после строительства яхты. Стоимость затонувшего судна составляла 70 тыс. фунтов (примерно 7,6 млн рублей).

Судя по кадрам, попавшим в сеть, спустя несколько минут после отбытия яхта начала крениться на бок и упала. Люди начали выпрыгивать в воду, чтобы спастись. О пострадавших не сообщается. Местные власти сообщили, по факту произошедшего будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины кораблекрушения.

До этого на Волге сгорела и затонула яхта «Мечта» стоимостью почти $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме.

Ранее в Средиземном море загорелась и затонула яхта с экипажем и пассажирами.