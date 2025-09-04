На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В африканской стране объявили новую вспышку вируса Эбола

Actu30: ДР Конго объявила о новой вспышке вируса Эбола в стране
close
T. Alhassan/WHOAFRO/Reuters

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о новой вспышке вируса Эбола в стране. Об этом сообщил портал Actu30.

Уточняется, что вспышка заболевания, вызываемого вирусом, была объявлена в провинции Касаи.

«По информации органов здравоохранения, в медицинских округах Булапе и Мвека зафиксировано 28 случаев заболевания», — отметило издание.

15 заболевших спасти не удалось.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов Эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций печени и почек, в некоторых случаях могут случиться внутренние и внешние кровотечения.

В апреле сообщалось, что американские ученые из Военного института Уолтера Рида и других научных центров провели масштабное исследование, чтобы выяснить, может ли существующая вакцина против Эболы защитить от других опасных филовирусов.

Ранее ученые вылечили обезьян от лихорадки Эбола таблетками от COVID-19.

