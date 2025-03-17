Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые добились прорыва в лечении смертельно опасной лихорадки Эбола

SciAdv: таблетки от COVID-19 спасли обезьян от лихорадки Эбола
close
Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Американские ученые из Техасского университета добились прорыва в борьбе с лихорадкой Эбола. Они впервые успешно избавили от этой болезни обезьян с помощью перорального препарата под названием «Обельдесивир». Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Лихорадка Эбола — это смертельно опасное вирусное заболевание, впервые выявленное в 1976 году. Оно передается через прямой контакт с жидкостями организма и вызывает сильное кровотечение, отказ органов и высокую смертность. Несмотря на существование вакцины и внутривенных методов лечения, их применение ограничено из-за высокой стоимости, необходимости хранения в холодильнике и сложностей с введением в бедных регионах.

«Обельдесивир» — это пероральная форма препарата «Ремдесивир», изначально разработанного для лечения COVID-19. Он блокирует фермент, необходимый для размножения вируса, и обладает широким спектром действия, что делает его эффективным против разных штаммов Эболы.

Команда провела тесты на близких к человеку макаках-резусах и яванских макаках. Таблетки «Обельдесивира» обеспечили 100%-ную выживаемость у первого вида обезьян и 80%-ную — у второй разновидности приматов.

Препарат не только очистил кровь от вируса, но и помог выработать иммунный ответ, избежав повреждения органов, отметили специалисты.

Ранее стало известно о подготовке испытаний вакцины от вируса Эбола в Руанде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами