В ДНР открылись обновленный спорткомплекс «Юность» и Дом культуры

Спорткомплекс «Юность» в Докучаевске после масштабного восстановления стал ключевым спортивным объектом города. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после посещения комплекса вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

«В апреле президент России Владимир Путин открыл Дворец спорта после восстановления. Масштабные восстановительные работы выполнил регион-шеф Якутия. В рамках благотворительной программы Минстроя России также закуплено и поставлено современное спортивное оборудование и инвентарь», — написал он в своем Telegram-канале.

На первом этаже здания оборудован просторный тренажерный зал, оснащенный новым инвентарем для спортивной подготовки. На втором этаже находится игровой зал с паркетным покрытием, где проводятся тренировки по баскетболу и волейболу, а также бассейн.

По словам главы ДНР, сегодня в «Юности» занимаются 245 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Обучение ведется по шести направлениям: баскетбол, плавание, легкая атлетика, борьба, гиревой спорт и футбол. Профессиональную подготовку обеспечивают 38 специалистов.

«Такие проекты особенно важны для ДНР. Мы делаем спорт доступным и массовым, создаем современные условия для занятий и даем подрастающему поколению возможность расти сильными, здоровыми и целеустремленными», — подчеркнул он.

Помимо спорткомплекса, делегация посетила Дом культуры в Еленовке Докучаевского городского округа, который также восстановлен благодаря помощи Якутии. Капитальный ремонт и обновление оборудования выполнены за счет Президентского фонда культурных инициатив.

В учреждении работают три творческих коллектива — вокальный, танцевальный и театральный, куда ходят 142 ребенка. До конца года планируется дополнительное оснащение: театральные костюмы, спецтехника и другие необходимые материалы.

«У наших людей очень востребована культурная жизнь, места для просвещения и досуга. Поэтому продолжаем восстанавливать объекты культурной сферы Донецкой народной республики», — добавил глава региона..

В текущем году завершится восстановление еще двух Домов культуры в Волновахском муниципальном округе. В 2026 году запланирован ремонт Дома культуры в Андреевке Докучаевского городского округа.