В одной из стран СНГ будут сокращать тюремный срок за прочитанные книги

В Узбекистане будут сокращать тюремный срок за прочитанные книги
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Сенат Узбекистана утвердил закон, позволяющий осужденным уменьшить срок тюремного заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка, но не более 30 дней в год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Согласно закону, книга должна входить в перечень произведений, которые направлены на формирование у осужденных верных нравственных ценностей. Этот список утвержден Республиканским центром духовности и просветительства. Факт прочтения указанных книг должен быть подтвержден.

Преимуществом могут воспользоваться все осужденные, за исключением тех, кто приговорен на пожизненное заключение.

В Узбекистане ожидают, что новый закон коснется более 13,5 тыс. человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила перечень самых популярных книг среди заключенных. Список возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В перечень также вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и другие произведения.

Ранее в России поддержали идею сокращать тюремный срок преступников за чтение.

