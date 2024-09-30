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В России поддержали идею сокращать тюремный срок преступников за чтение

Член СПЧ Меркачева поддержала идею сокращать тюремный срок за чтение классики

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Freepik.com

Многих людей на совершение преступлений толкает отсутствие образования, поэтому сокращение сроков заключения в тюрьме за чтение классики – это хорошая идея, считает член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Преступникам зачастую сложно осознать вред, который их действия наносят обществу, как раз из-за того, что они никогда не читали книг, подчеркнула она в беседе с НСН.

Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Минюст РФ сформировать список книг, за чтение которых осужденные смогут сократить срок пребывания за решеткой. Меркачева позитивно оценила это предложение. Она рассказала о своем опыте посещения колонии, в которой большинство – это молодежь в возрасте до 30 лет, причем треть из них не имеют даже 9 классов школьного образования.

«Это говорит о том, что люди совершают преступления, не имея серьезной образовательной базы, которая бы их остановила. Они не читали классику, поэтому не умеют уважать общество, не сформировались как личности», — утверждает член СПЧ.

Сегодня вероятность рецидива преступлений после выхода на свободу составляет 60% — по мнению эксперта, этот показатель можно снизить, если заключенные будут читать произведения, которые влияют на сознание. Она призвала начать с легкой приключенческой литературы, постепенно переходя к серьезным книгам о жизни, мироустройстве и обществе.

Свои знания о прочитанном заключенные должны будут подтверждать небольшими эссе, по результатам которых администрация колонии будет давать им положительную характеристику, а далее будет применяться механизм условно-досрочного освобождения, заключила Меркачева.

Ранее была названа любимая книга российских заключенных.

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