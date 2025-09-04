В России запущено движение беспилотного трамвая с пассажирами

В Москве беспилотный трамвай выполнил первые восемь рейсов с пассажирами

В Москве начато движение первого в России полностью беспилотного трамвая в маршрутном режиме с пассажирами. Инновационный городской транспорт на основе модели «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎, за первый день он выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сообщается, что транспорт оборудован лидарами, радарами и камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, «видят» объекты на расстоянии 200 м и работают в любую погоду.

Трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекрестки, переключает стрелки и точно придерживается графика.

Подчеркивается, что технология безопасна и полностью проверена: за время многочисленных серьезных испытаний трамвай проехал более восьми тыс. км без единого нарушения ПДД.

Пока в соответствии с требованиями федерального законодательства России для дополнительного контроля за движением в салоне беспилотного трамвая находится сотрудник трамвайного управления московского метро.

Уточняется, что запуск беспилотного трамвая в Москве стал возможен благодаря принятию в 2024 году правительством России экспериментального правового режима. Документ подготовило Минэкономразвития России, а инициатором выступил Московский метрополитен. Москва стала первым городом России, который инициировал принятие ЭПР для запуска полностью беспилотного городского транспорта.

Кроме того, в городе запущены два беспилотных трамвая, являющихся испытательными лабораториями. В них тестируют новые версии программного обеспечения и обучают ИИ для масштабирования беспилотного транспорта в Москве.

«До конца текущего года мы оснастим беспилотными технологиями еще три трамвая. После завершения всех испытаний и по мере необходимости они смогут выполнять регулярные рейсы с пассажирами также по маршруту №10. К 2030 году беспилотными технологиями планируем оснастить примерно две трети столичного парка, включая все 10 маршрутов Краснопресненского трамвайного депо», — сообщил Ликсутов.