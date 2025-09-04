В Великом Новгороде четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Новгородской области ребенок выжил после падения из окна

В Великом Новгороде следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна, мальчик приземлился на козырек подъезда. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Корсунова. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда и не получил травм.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Тихвине мужчина, по вине которого девочка выпала из окна, ответит в суде.