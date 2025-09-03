«Может остаться инвалидом»: 21-летний юноша пострадал от катания на водном аттракционе

В Геленджике 21-летний юноша катался на «таблетке» и получил разрыв селезенки

В Геленджике катание 21-летнего молодого человека на водном аттракционе едва не закончилось трагедией: юноша получил серьезную травму. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар» со ссылкой на девушку пострадавшего.

По словам собеседницы издания, все произошло 26 августа на одном из пляжей курортного города. Юноша решил прокатиться на аттракционе «таблетка». Девушка утверждает, что во время катания были неподходящие условия — дул сильный ветер, из-за чего надувную подушку сильно подбрасывало.

«Молодой человек выпал из надувного аттракциона, который буксировал гидроцикл, и получил особо тяжкую травму — разрыв селезенки. Парень в 21 год может остаться инвалидом на всю жизнь», — рассказала девушка.

Она добавила, что они отдыхали на официальном пляже, где по закону запрещен прокат гидроциклов и маломерных судов. И предположила, что прокатчики действовали с нарушениями.

В управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу подтвердили факт травмирования молодого человека и отметили, что материалы передали в Следственный комитет.

