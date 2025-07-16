В Петербурге мальчик выпал из окна и получил разрыв селезенки

В Петербурге ребенку понадобилась помощь медиков после выпадения из окна второго этажа. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ломоносовской улице. По словам матери пострадавшего, в этот момент она находилась дома, а отец шестилетнего ребенка – красил машину во дворе. В какой-то момент мужчине в глаз попала краска, и женщина вынесла ему воды.

Пока родительницы не было дома, ребенок задрался на подоконник и выпал из окна, приземлившись на бетонную плиту. В результате его госпитализировали, состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести.

Специалисты диагностировали у мальчика разрыв селезенки и сотрясение мозга. Мать также добавила, что у ребенка видна рана на затылке.

По данным «Фонтанки», перед падением пострадавший облокотился на москитную сетку. Помимо перечисленных травм, у пациента множественные ушибы. Ребенка направили в отделение нейрохирургии.

В ситуации разбираются сотрудники СК РФ.

Ранее в Петербурге четырехлетний мальчик не выжил, выпав из окна восьмого этажа.