Осенние матчи сборной России по футболу посвятят Году защитника Отечества

Максим Митрофанов: 2025 год важен для исторической памяти России
Александр Вильф/РИА Новости

Осенние матчи сборной России по футболу посвятят Году защитника Отечества, заявил РИА «Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

««2025-й – важный год для исторической памяти нашей страны – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарны руководителям РПЛ, ФНЛ и всех футбольных клубов России, поддержавших весной нашу мемориальную программу «Одна на всех», — отметил Митрофанов.

Он добавил, что РФС продолжит реализацию программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Напомним, осенью сборная России по футболу сыграет с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

