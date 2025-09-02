Россиянам объяснили, как не подхватить мышиную лихорадку на даче

Мышиная лихорадка – это опасное заболевание, которое можно подхватить через пищу или воду, имеющие следы продуктов жизнедеятельности грызунов. Особенно часто риски связаны с работой на дачных участках, так как иногда для заражения достаточно вдохнуть пыль или прикоснуться к источнику инфекции поврежденным участком кожи, рассказал НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

«Профилактика в этом случае – истребление грызунов, соблюдение санитарных норм. В зоне риска люди, у которых есть дачи, загородные дома и так далее. Вероятность заразиться есть там, где большое количество грызунов, где они контактируют с водой и могут приближаться к человеку», — предупредил врач.

Он призвал россиян во время уборки всегда использовать перчатки, тщательно мыть руки и ни в коем случае не прикасаться к мышам. Для их устранения можно использовать мышеловки, капканы, а также строго соблюдать чистоту, не допуская накопления пищевых отходов. Во время приготовления пищи важно использовать только чистую воду, пить также следует строго фильтрованную воду из проверенных источников, заключил вирусолог.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мышиная лихорадка сначала протекает без симптомов, а затем у заразившегося повышается температура, начинает болеть голова, появляется ломота в теле, может развиться геморрагический синдром. Иногда могут появиться даже признаки кровотечения, кровоизлияния возможны на коже, конъюнктиве и в моче.

